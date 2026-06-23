「副首都法案」の修正案について維新は23日夜に協議を行い、24日にも対応を正式に決定する考えです。 高市総理は22日、日本維新の会・吉村代表との会談で、「副首都法案」をめぐり、規定の一部を修正するよう求めました。 具体的には、いわゆる「大阪都構想」を念頭に特別区導入の賛否を問う住民投票を道府県全域で実施できるとした規定を削除することや、「都」への名称変更は住民投票ではなく、道府県議会の議決と国会の承認を