ヤクルト、ソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（47）が23日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、現役時代から秘密にしていた出来事を打ち明けた。番組では、五十嵐氏にさまざまな角度から質問を用意。「今だから言えるが、現役時代に仲間の誰にも言えなかった隠しごとがあるか」の問いに、同氏は“YES”の札を上げた。ヤクルトの若手時代の話だという。「遠征先で、お財布