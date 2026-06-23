◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２３日・みずほＰａｙＰａｙ）セレモニアルピッチに、フィギュアスケート世界ジュニア選手権を連覇した中田璃士（りお）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が登場した。好きな選手に挙げた柳田悠岐外野手と同じ背番号９のユニホーム姿。試合前に柳田から直接プレゼントされたグラブをはめてマウンドに上がった。ツーシームの握りで投じた一球は、ワンバウンドして捕手の元に届いた。人生２度