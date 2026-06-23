再審制度を見直す刑訴法改正案に関する質疑を実施した参院法務委＝23日午前参院法務委員会は23日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案に関する質疑を実施し、与野党双方から、現在の政府案では検察保有の証拠が適切に開示されない恐れがあるとの懸念が相次いだ。現在の政府案は、裁判所が「請求理由に関連する証拠」から必要性を考慮して検察に提出を命じると規定。公明党の横山信一氏は、証拠の価値を正しく判断できる弁護人の