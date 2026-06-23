財務省は23日、2030年までに空港の税関申告を完全に電子化することなどを目指す「税関中長期構想2030」を発表した。30年に訪日外国人客を年間6千万人に増やす政府目標の達成に向け、入国者の利便性を向上させる。国境を超えた電子商取引（EC）市場の拡大による少額輸入品の急増に対応し、人工知能（AI）を活用して検査体制も強化する。日本に入国する際に義務となる「携帯品・別送品申告書」の提出を完全に電子化する。ウェブ