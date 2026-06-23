阿蘇中岳の噴火警戒レベルが21日、「2」に引き上げられました。火口で発見された遊覧ヘリの引き上げに向けた作業も中止になりました。いつ再開されるのでしょうか。21日、火山性微動の振幅が大きくなったとして噴火警戒レベルが「1」から「2」に引き上げられた阿蘇中岳。 第一火口では、2026年1月に大破した状態で見つかった遊覧ヘリの引き上げ準備が進められていました。22日は県警から委託を受けた業者が火口周辺に無人重機