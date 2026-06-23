◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神の浜田太貴外野手（25）が7番・左翼で移籍後初スタメン。第1打席に移籍後初安打を放った。2回、1死一塁で左腕・山野の133キロのスライダーを左翼に運んだ。記念のボールはヤクルトの内野陣から筒井一塁コーチに渡って一塁ベンチの同僚の手に戻った。浜田はここまで開幕から8打席無安打で初打席から6打席連続三振。再調整から昇格を果たした日に9打席目で待望のH