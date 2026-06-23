Ａぇ！ｇｒｏｕｐと関西ジュニアの西村拓哉が２３日、都内で行われた主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。赤塚不二夫さんの人気ギャグ漫画が原作の「おそ松さん」の実写映画第２弾。クズでニートな６つ子の予測不能な日常を描く。ＳｎｏｗＭａｎの向井康二から手紙が届き、末澤誠也が読み上げると最後に「ＰＳいま六本木？ＰＳいまから行くわ」。次