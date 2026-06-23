「阪神−ヤクルト」（２３日、甲子園球場）ヤクルトの山野太一投手が危険スイングで「警告」された。二回２死一塁で空振り三振した際に、一塁方向へバットがすっぽ抜けた。甲子園のスタンドが大きくどよめき、球審が危険スイングでの警告をアナウンスした。今季は４月１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦（神宮）では、オスナがスイング後に手を離れたバットが、球審の川上審判員の左側頭部に直撃。同審判員は救急搬送されて入院し