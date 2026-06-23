女優の吉岡里帆（33）が23日、インスタグラムを更新。2027年放送のNHKドラマ10「デンジャラス」の新キャスト情報を公開した。投稿では、庭園を思わせる緑豊かな花々を背景に、淡い緑色の着物姿でたたずむ横顔のショットなどを公開。主演を務める27年放送のNHKドラマ10「デンジャラス」の新たな共演者として上白石萌歌、宇野祥平、片岡凜、井上祐貴、芋生悠、菅原大吉の名前をあげ、「大好きで心強い方達が新キャストに発表されまし