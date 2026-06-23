温泉街としてのにぎわい創出を目指します。23日、石川県七尾市の和倉温泉では、なりわいの創出や起業など事業者の新たな挑戦を支援する相談会が行われました。和倉温泉の復興交流拠点「わくらす」で、ことし5月から行われている創業相談「わくすた」。和倉温泉での、なりわいの創出や新たな起業を支援しようと、日本政策金融公庫などが行っているものです。 相談を受ける担当者は、温泉街の復興へは旅館だけでなく、その他の