カブスは２２日（日本時間２３日）、敵地ニューヨークでのメッツ戦が雨天中止となり、代替試合は２４日（同２５日）にダブルヘッダーで行われる。前日２１日（同２２日）に予定されたブルージェイズ戦も悪天候で見送られ、チームとしては２試合連続の中止。思わぬ?２連休?となった半面、２３日（同２４日）から７月１日（同２日）までの９日間で１０試合を戦うハードな日程となった。そうした中で絶えないのが攻守で活躍を続け