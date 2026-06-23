「さすがに一瞬、何を言い出したのか分かりませんでした……」苦笑交じりにそう振り返るのは、大手紙の政治部記者だ。6月22日に開かれた衆参両院の予算委員会。どちらの委員会でも、高市早苗首相（65）をめぐる「中傷動画疑惑」や「SANAE TOKEN（サナエトークン）問題」について、野党から厳しい追及が続いていた。ところが、そんな緊迫した空気を一変させる場面があった。参院予算委で、質問に立った自民党の江島潔参院議員（69）