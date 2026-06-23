&TEAMのK（ケイ）が、抜群のスタイルを披露した。Kは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】K、長すぎる手足と小顔ぶり公開された写真でKは、白のタイトなトップスに黒のレザーベストを羽織り、デニムを合わせたクールなファッションを披露している。サングラスを合わせたワイルドな雰囲気のなか、シャープな輪郭と驚くほど小さな顔が際立ち、手足の長い抜群のスタイルをさらに引き立てている。この投