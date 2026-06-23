茨城県大洗町内の砂浜で外国人の若い男性らがハマグリを大量採取していたとする動画がX上で取り上げられ、違反行為ではないかと指摘されている。男性らは、同町内の水産会社従業員だと指摘され、同社は、この行為で心配・不安が広がったと謝罪する異例の事態になった。茨城海上保安部は、動画に映っていたのは採取禁止場所とみられると取材に答え、パトロールを強化する考えを明らかにした。「事実関係を確認のうえ、本人への指導