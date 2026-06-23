開放される岡山市議会の委員会室 岡山･北区大供 岡山市議会はこの夏、市議会の委員会室を学生らの自習室として初めて開放します。 （岡山市議会／田口裕士 議長）「市議会というものを身近に感じてもらって、政策決定はこうだよというもっと深堀りになっていけるような、いわゆる足がかりですね」 開放するのは岡山市役所に隣接する岡山市議会の委員会室2部屋で、あわせて50席程度です。期間は7月30日から8月5日の