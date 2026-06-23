高松南警察署 6月23日、香川県在住の少女（14）の児童ポルノ動画をSNSを使って少女本人に送信したとして、児童ポルノ禁止法違反容疑で大阪府大阪狭山市のアルバイトの男（28）が逮捕されました。 高松南警察署によりますと、男は2月2日午前0時40分頃、少女の性的な動画を、SNSで少女自身に送信した疑いが持たれています。 男と少女は2026年1月にSNSを通じて知り合いましたが、直接会ったことはありませんでした。少女の