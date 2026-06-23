「代官ばやし」踊りを踊るロボット 岡山県倉敷市で7月開かれる「倉敷天領まつり」に、人間と似た動きができるヒューマノイドロボットが踊り手として初めて参加します。果たしてその踊りは？ 倉敷商工会議所で地域の事業者らに向けて23日にお披露目された、ヒューマノイドロボット「Unitree G1」です。 中国のロボットメーカーが開発したもので、マイケルジャクソンのダンスなど人間に近い複