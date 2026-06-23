２３日、文昌宇宙発射場から打ち上げられる「長征７号改」。（文昌＝新華社配信／李汶駿）【新華社文昌6月23日】中国は23日午前10時10分（日本時間同11時10分）、「通信技術試験衛星26号A」を搭載した運搬ロケット「長征7号改」を海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。衛星は主に通信や放送、データ伝送などの事業に用いられ、関連技術の検証も行う。長征シリーズ運