RIZAPグループが23日、コンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」のマレーシア1号店となる「chocoZAP Uptown（チョコザップアップタウン店）」をオープンした。香港、台湾、シンガポールに続く進出となり、今夏にはマレーシア2店舗目も予定している。【比較写真】ぽっちゃりお腹…肉体改造前の峯岸みなみ「chocoZAP」は、2022年7月の事業開始から約4年で国内1943店舗の運営を黒字化した。さらなる市場拡大を目指し、グローバル