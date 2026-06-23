暑い季節に楽しみたいひんやりスイーツが、パティスリー＆カフェ デリーモから登場♡2026年6月22日より、まるでパフェのような満足感を味わえる贅沢なかき氷2種の販売がスタートします。ショコラティエならではの濃厚なチョコレートの魅力と、フルーツやナッツの豊かな風味を組み合わせた特別な一品。見た目の華やかさはもちろん、最後まで飽きずに楽しめる奥深い味わいにも注目です。