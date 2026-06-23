秋篠宮さまが、水問題の解決に貢献した人を称える「日本水大賞」の表彰式に出席されました。秋篠宮さまは、きょう（23日）午後1時ごろ、東京・江東区で「日本水大賞」の表彰式に出席し、挨拶されました。「私たちは、水から受ける恩恵に感謝し、健全な水循環系を礎とした国土と自然を後世に引き継いでいかなければなりません。本賞がひとつの契機となり、多くの人々がそれぞれの地域で水を守り、水について考える活動を実践してい