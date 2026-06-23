ボートレース江戸川の「9代目江戸川番長決定戦」が24日に開幕する。波巧者が一堂に会したが、注目の一人が浜崎誠（46＝大阪）だ。2018年9月10〜13日に行われた第1回大会を制して“初代江戸川番長”に輝いた浜崎。当地は通算12優出3Vで優勝戦進出回数、優勝回数ともに全24場で自身最多を誇る。今節の相棒は2節前に抹香雄三が仕上げて優勝戦進出（4着）を果たした59号機。23日の前検は「行き足はいいけど、音が軽くて好きじゃ