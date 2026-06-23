東京・中央区の大型バスターミナル「東京シティエアターミナル」で23日、警視庁が外国人観光客らに向け、許可を得ずに有償で客を乗せる、いわゆる「白タク」営業に注意を呼びかけました。23日、警視庁が注意を呼びかけた「東京シティエアターミナル」は、羽田空港などからのリムジンバスが発着し、外国人観光客が多く訪れる場所となっています。そうしたことから23日午前、警視庁久松署は、英語や中国語、韓国語で書かれたチラシを