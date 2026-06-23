Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉（23）が23日、都内で映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。人気漫画の実写映画第2弾で、クズ＆ニートな6つ子の奮闘を描く物語。Aぇ！groupの4人と西村、草間リチャード敬太（30）が主人公の6人兄弟を演じた。公開後、観客満足度98％を記録し、主題歌「でこぼこライフ」もオリコンランキングで初週売り上げ1位発進。好評の声に