ハーゲンダッツ公式X（旧Twitter）は6月23日、投稿を更新。旨辛鍋・焼肉居酒屋「赤から」でハーゲンダッツの食べ放題企画がスタートすることを告知しました。【投稿】ハーゲンダッツが「赤から」で食べ放題！「赤から」で食べ放題スタート同アカウントは「6/23(火)より『赤から』にて、ハーゲンダッツの食べ放題がスタート」「定番フレーバーに加え、期間限定やクリスピーサンドまで最大6種が楽しめるラインナップ」などとつづり、