2026年6月23日、韓国メディア・YTNは、14年4月に発生したセウォル号沈没事故から生還した檀園高校（タンウォン高校）の元生徒が死亡していたことが分かったと報じた。記事によると、死亡したのは当時事故から生還した元生徒のうちの一人。関係者の発信によって分かったというが、詳しい死因などは明らかにされていないようだ。セウォル号遺族団体の元委員長はSNSで、「事故直後から深い苦しみの中で、何度も亡くなった友人たちの後