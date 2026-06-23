天秤座〜魚座の金運とは？自分のお金の強みを知っておこう12星座別に生まれ持った金運について知っておけば、お金を貯めたり増やしたりするときのヒントとなりそうです。今回は天秤座〜魚座の金運について、太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット「太陽と月の魔女」が解説します。天秤座生来、恵まれた金運を授かっていると言われる天秤座。すぐれたバランス感覚で破綻のない金