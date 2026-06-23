6月21日から22日にかけて、柳江の2026年第1号洪水が広西チワン族自治区柳州市を通過し、川沿いの地域では広い面積の川の水が逆流し、多くの人々が洪水で足止めされ、川の浮遊物が水上の安全に影響を与える状況も頻発しました。厳しい増水状況に直面し、柳州市海事局は水上捜索・救助ボランティアチームと協力して緊急救援チームを結成し、洪水防止・災害救助の応急処置活動を全力で展開しています。22日午後6時現在、合同救援活動