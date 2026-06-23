日本維新の会所属・のざわてつや氏は6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。都内の小学校で発生したとされる児童の集団欠席について投稿しました。【写真】日本維新の会議員、“調査中”の情報を公開「大丈夫でしょうか・・」のざわ氏は「なんか、すごい報告が区役所から来てます。大丈夫でしょうか・・」と投稿。併せて、区役所からの報告内容を紹介しました。投稿によると、「小学校で多数の児童が主に腹痛・嘔吐（おうと）の症