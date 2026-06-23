新たな高性能2人乗りスポーツカー！トヨタのアメリカ法人は2026年6月1日、グローバルモデル「カローラ」シリーズの新型スポーツモデル「GRMNカローラ」を発表しました。GRMNカローラは、「GRカローラ」の高性能モデルです。同社のマスタードライバーで、モータースポーツ界ではモリゾウの愛称で知られる豊田章男会長が「お客様を虜にするカローラを取り戻したい」という強い思いから生まれました。【動画】超カッコイイ！ これ