「TENTIAL」のリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズより、スマートフォン向けゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモン スリープ）』とコラボレーションした商品が、7月1日（水）から、全国の「TENTIAL」店舗および公式オンラインストアで発売される。【写真】ピカチュウのパジャマはかっこいい黒！コラボ商品一覧■全9アイテム今回「僕らは いい眠りでつながっている。」のコンセプトのもと登場するのは、「BAKUNE Dry（半袖・