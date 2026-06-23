山形県内で特殊詐欺が相次ぐ中、今月、会社の社長を名乗って企業から金をだましとろうとする「ニセ社長詐欺」と呼ばれる手口が確認されました。 【写真を見る】【LINE画像】たった30分で3000万円をだまし取る！ニセ社長詐欺の手口、やりとりの詳細はこれだ（山形） 「これから３０００万円の支払いがある」LINEで社員に振り込みを指示する書き込みの名前は社長のものでした。 ■手口を詳しく見る 警察によりますと今月１７日、