道内７空港を一括運営する北海道エアポートは、昨年度の決算を発表し、売上は過去最高の６０９億円でしたが、純損益では３８億円の赤字となりました。さらなる空港の発展へ、その計画とはー６月２３日に会見を行った、北海道エアポートの山崎社長。昨年度の売上は６０９億円で、前年度から４８億円の増収となりました。 その背景にあるのが、過去最高を更新した旅客数です。新千歳空港では初めて旅客数が２