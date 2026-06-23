道内７空港を一括運営する北海道エアポートは昨年度の決算を発表し、売上は過去最高の６０９億円でしたが、純損益では３８億円の赤字となりました。北海道エアポートは赤字解消に向け、３つの取り組み方針を示しています。まず「積極的な路線誘致」です。新千歳空港ではサンフランシスコ線やバンクーバー線などが新規就航します。続いて「魅力ある空港づくり」。新千歳空港の国内線と国際線の連絡通路３階