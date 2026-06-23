県内は大気の状態が非常に不安定なっていて、気象台は南部、北部、五島に、レベル2の「大雨注意報」と「土砂災害注意報」を発表しています 23日夜遅くから24日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。 まずは、これからの雨雲の動きを見ていきます。 23日夜から24日もひきつづき雨雲が広がり、気象台によりますと雷を伴った猛烈な雨が降り、危険度が急激に高まる可