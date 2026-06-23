米音楽界を代表する音楽プロデューサーのクライヴ・デイヴィスさんが死去した。94歳だった。【写真】クライヴ・デイヴィスさんの写真公式サイトおよび公式SNSには、家族による追悼文が掲載された。「世界にとって、私たちの父は、数え切れない人生のサウンドトラックを形づくった象徴的な音楽界のレジェンドでした」「彼は近代音楽史における最も偉大なアーティストたちを発掘し、導き、支え、何世代にもわたって残り続ける消