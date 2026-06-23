◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(23日、甲子園球場)阪神とヤクルトの一戦で、ヤクルトの先発・山野太一投手の打席で、球審から警告が発せられました。場面は2回表、ヤクルトの攻撃。2死1塁の場面で打席に立った山野投手は、カウント追い込まれてからのスイングの際、手からバットがすっぽ抜けてしまうアクシデントが発生。バットが宙を舞う危険なシーンとなり、球審から山野投手に対して警告が言い渡されました。今季から導入