お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が19日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演。先輩芸人に物申す場面があった。西野はパーソナリティーの中川家に「優しくしてほしい」とリクエスト。コンビに「優しくしてるやん」と反論されると「トラウマがあるから。ルミネの楽屋の、あのT字路で、ずーっとイジられるみたいな」と訴えた。これにコンビはくすくす笑い。西野が「エレベータ