女優の加藤ローサ（41）が23日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。22日に41歳の誕生日を迎え、昨年離婚を発表したサッカー元日本代表の松井大輔氏（45）ら家族にお祝いされる様子を公開し、注目を集めている。メッセージプレートを前に、花束を手にした集合写真を投稿。息子と思われる少年や昨年離婚を発表した松井氏が映り込んだ一枚になっており、「Thankyou」と感謝の思いをつづった。加藤は2011年に松