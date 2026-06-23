「ルーキーシリーズ第１４戦」（２３日、まるがめ）大島隆乃介（２４）＝福岡・１３１期・Ｂ１＝が４日目５Ｒを道中逆転で２着。巻き返しへ闘志を燃やした。レースは３コースから１周２Ｍの鋭い差しで急浮上。競り合いを制して初日以来の舟券絡みとなった。「出足、伸びともにそこそこ。展示タイムほどの感じはなかったです」との感触。「前検が一番良かった」という出足を求めてペラ調整に励む考えだ。５９号機は素性確か