23日午後6時過ぎまでに、熊本市、天草市、苓北町などに「レベル3高齢者等避難」が出されています。気象庁は先ほど、熊本県内に、線状降水帯の「半日前予測」を出しました。 24日未明から昼過ぎにかけて、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。■玉名市・午後3時頃前線や低気圧の影響で熊本県内は大気の状態が不安定となり、玉名市では23日午後2時過ぎまでの1時間に21.5ミリの強い雨が降りました。午後6時す