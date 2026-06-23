お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之（43）が22日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。驚きの事実を明かす場面があった。22年のM-1グランプリを制した「ウエストランド」。井口はテレビに出ることができ「うれしいじゃないですか」「芸能人にも会えたり」と笑顔を見せた。自身も芸能人だと言われても「いやいや。その気持ちには本当になれない」と井口。「無理っすよ。だから飲