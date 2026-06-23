ＮＨＫは２３日、受信料の２０２５年度末の都道府県別推計世帯支払率を発表した。全国値は７６・９％で前年度末より０・４ポイント低下。全国値より高かったのは３９県だった。最高は秋田で同０・４ポイント高い９６・５％。９０％超えはほかに青森、岩手、山形、新潟、島根。全国値より低いのは、北海道、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、福岡、沖縄の８都道府県。最低は沖縄の４６・３％で同０・３ポイント下がった。東京は