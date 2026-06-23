バレーボールＳＶリーグ女子・姫路の野中瑠衣が２３日に自身のインスタグラムを更新。「エスコンフィールド北海道に行ってきました」などとつづり、２０日の日本ハム−ソフトバンク戦（エスコンフィールド）でのトークショーやきつねダンスについて報告した。「余談ですが…、実は名前の由来は野球から来ているほど、野球一家で育った私にとって、野球は好きなスポーツのひとつです」と明かした野中。「今回ユニフォームを着れ