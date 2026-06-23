戸部警察署（資料写真）神奈川県警戸部署は２３日、建造物侵入の疑いで、横浜市西区平沼１丁目、最高裁職員の男（４２）を逮捕した。逮捕容疑は、１月１０日午後１０時５分ごろ、みなとみらい線新高島駅の女子トイレに侵入した、としている。署によると、「入ったことは間違いない」と供述し容疑を認めている。署によると、男が個室トイレの上部からスマートフォンを差し向けているのを女性が発見。駅員が事務所への同行を求