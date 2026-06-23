本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、シュークリームをカップに詰めた新感覚スイーツや、夏を感じるライチ風味のアイスバーなど、気になる商品が目白押しです!2026年1月の新商品5品まとめ(10月15日〜10月21日)「スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド」(313円)「スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド」(313円)価格 : 313円販売地域 : 全国厚みがあり濃厚