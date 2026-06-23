元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が18日、YouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」内で公開された動画「【赤星が語る】阪神タイガースの交流戦総括! 前半戦のキーマンは? 気になるチームは?」に出演。交流戦で失速した阪神のリーグ戦再開後のキーマンを語った。赤星憲広氏○5番に座る大山悠輔をキーマンに指名日本生命セ・パ交流戦を6勝12敗と大きく負け越した阪神。交流戦で失速した要因につい