6月16日、日本銀行は政策金利を0.75％から1.0％へ引き上げました。政策金利が1％台に到達するのは1995年以来、実に31年ぶりです。市場にほぼ織り込まれていたとはいえ、31年ぶりの利上げは歴史的な出来事です。ところが、為替市場の反応は限定的でした。ドル円相場は依然として161円(6月22日現在)を超える高い水準で推移しており、「利上げ＝円高」という従来の常識が通用しにくくなっています。なぜ日銀が利上げしても円高が進ま