石川県内を走る国道8号線小松バイパスでは現在、渋滞緩和などに向けて4車線化工事が進められています。23日はその一部区間で、工事のため車線の切り替えが行われました。交通量の多い昼間に行われた作業。その方法とは…現在、小松バイパスでは、粟津ICから箱宮ICまでの区間で、4車線化工事が進められています。■金沢河川国道事務所計画課・石山 良太 課長：「交通量も多くて、それに伴って事故の発生がみられていたところです」